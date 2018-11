Salute, i residenti in provincia di Venezia entrano gratis alla Peggy Guggenheim una settimana

Dal 16 al 21 novembre ritorna il tradizionale appuntamento dedicato ai veneziani: in occasione della Festa della Salute l’entrata al museo è gratuita per i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia, presentando un documento d'identità e/o tessera Venezia Unica. L'ingresso al museo non richiede prenotazione. Per ragioni di sicurezza l’accesso sarà contingentato.

I Comuni della Città metropolitana

Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.