"Pensa alla vita... Guida con la Testa! Dall'Adriatico alle Dolomiti 2019" di Marghera

Mercoledì 18 settembre, dalle ore 16, in piazza Mercato a Marghera si svolgerà la manifestazione “Pensa alla vita... guida con la testa! Dall'Adriatico alle Dolomiti 2019”, campagna informativa sulla sicurezza stradale promossa da Anvu (Associazione professionale Polizia locale d'Italia) in collaborazione con Polizie locali, Enti e associazioni impegnati nel campo della sicurezza stradale. L'iniziativa ha interessato, durante l’estate 2019, le piazze di alcune località turistiche (Jesolo, Cavallino-Treporti, Chioggia, Caorle, Bibione, Belluno, Rovigo, Conegliano, Abano Terme Valdagno e Verona) e ora arriva anche nel territorio comunale di Venezia.

La manifestazione, inserita nel palinsesto de “Le città in festa”, ospiterà vari stand informativi per sensibilizzare i cittadini a una maggiore educazione alla sicurezza, sostenendo l'uso del casco e delle cinture e informando sui rischi che si corrono assumendo alcol o stupefacenti alla guida, specie per ridurre le cosiddette "stragi del sabato sera".

Gli agenti della Polizia locale di Venezia saranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a domande, fornire informazioni, distribuire opuscoli tematici e illustrare il funzionamento delle attrezzature quotidianamente utilizzate sulle strade per la sicurezza della circolazione (come gli autovelox o il dispositivo pre-test per il rilevamento dello stato di ebbrezza).

Saranno presenti inoltre gli operatori del Nucleo Polizia della Navigazione, che forniranno informazioni in materia di circolazione acquea con una particolare attenzione alle norme di sicurezza, e gli operatori dell'unità cinofila del Servizio Sicurezza urbana.

Tra le varie iniziative è previsto anche l'allestimento di un circuito ciclo-pedonale attrezzato che potrà essere utilizzato nell'arco del pomeriggio da bambini con biciclette proprie o fornite dal Corpo. Per gli adulti saranno invece possibili prove di guida con alterazione del "visus" causato da stati di ebbrezza di vari livelli grazie all'utilizzo di particolari occhiali e del simulatore di guida.

Parteciperanno all’evento i volontari della Federazione motociclistica italiana, dell’Associazione Vittime della strada e Arcat e della Protezione civile che, con il loro personale, effettueranno dimostrazioni pratiche in materia di sicurezza. In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà annullata.