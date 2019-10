Per la 15a giornata del contemporaneo il 12 ottobre riapre la mostra di Luciano Chinese a Mestre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Luciano Chinese. Sognare di nuovo. Il vetro di Murano e il suo linguaggio nell'opera d'arte contemporanea" - Galleria "Nuovo Spazio" via Piraghetto 41 Venezia - Mestre 10:00 - 19:00.

La mostra "Luciano Chinese. Sognare di nuovo. Il vetro di Murano e il suo linguaggio nell'opera d'arte contemporanea" appositamente creata per la manifestazione The Venice Glass Week 2019, il Festival Internazionale del vetro di Venezia, aperta dal 7 al 15 settembre, poi visitabile su appuntamento, sarà riaperta per la 15a Giornata del Contemporaneo con orario continuato. Saranno esposte le nuove opere di Luciano Chinese legate all'uso del vetro di Murano, quadri, sculture, vetri, bozzetti e prototipi.

Luciano Chinese è un artista considerato dalla critica come uno Spazialista il cui Spazialismo, originale e diverso da quello sia di Lucio Fontana che degli Spazialisti veneti si è poi evoluto con l'uso, assieme alla pittura, del vetro di Murano, nella ricerca di trasparenze e riflessi. Di lui hanno parlato molti critici tra cui Toni Toniato ed Alan Jones, autori di due monografie su Luciano Chinese. La galleria Nuovo Spazio ha organizzato importanti mostre di vetri, tra cui una di artisti giapponesi che hanno lavorato con la Fucina degli Angeli di Venezia e organizzata tramite il collaboratore di Egidio Costantini, Silvano Belardinelli e La Fontanina: Imaï Toshimitsu, Nobuo Sekine, Masuo Ikeda, Masayuki Kurokawa ed ha trattato importanti artisti del vetro: Yoichi Ohira, Carlo Scarpa, de Santillana, Fulvio Bianconi.