Pess’n’Roll, a Mestre un weekend di piatti tradizionali e musica live

Stand gastronomici con piatti della tradizione veneziana, birra artigianale e musica dal vivo: è la formula di Pess’n’Roll, la manifestazione che si svolgerà venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno 2019, dalle 16.00 alle 24.00, in piazzetta Pietro Bergamo (di fronte all’Osteria Plip di via San Donà).

È uno degli eventi collegati al Salone nautico di Venezia. «Il primo assaggio di cosa sarà la manifestazione internazionale all'Arsenale di Venezia - sottolinea Paola Mar, assessore al Turismo - Giugno sarà un mese denso di appuntamenti su tutto il territorio comunale e in piazzetta Pietro Bergamo a Carpenedo, oltre alla musica e all'ottimo cibo, giovani e famiglie avranno modo di informarsi su come si svolgerà l'evento fieristico». L’evento è organizzato da Me.Me. Colture&Culture, in collaborazione con Comune di Venezia, Salone nautico di Venezia e Vela S.p.a.

Ci saranno stand gastronomici con piatti tradizionali veneziani (fra cui mozzarelle in carrozza, sarde in saor, baccalà mantecato…) street food e la musica di gruppi musicali locali.

Programma

Venerdì 14 giugno:

h 19.00: il soul pop acustico di Stonfree e Club 27;

h 20.30: lo spettacolo “Got talent: on stage” con cantanti, ballerini e cabarettisti.

Sabato 15 giugno:

h 16.00 - 20.00: Open Stage con i gruppi di Hybrid Music;

h 18.00: laboratorio di baccalà mantecato con i cuochi dell’Osteria Plip

(per prenotazioni 347.9944257, gratuito i posti sono limitati);

h 20.30: l’acoustic pop dei The Curlies.

Domenica 16 giugno:

h 19.30 salirà sul palco il folk rock dei The Fireplaces.