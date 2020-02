Piano editoriale web e social "How to win": a Mestre il seminario con Francesca Anzalone

Un focus dettagliato per studiare un metodo di lavoro efficace dedicato alla corporate identity, reputation e valutazione del rischio di crisi mediatica: sono gli argomenti trattati da Francesca Anzalone, docente accademica di comunicazione digitale in un seminario in programma l’11 marzo 2020 a Mestre dalle 9:00 alle 16:00.

L'evento è destinato ad agenzie di comunicazione, uffici stampa, comunicatori di imprese, istituzioni, PA che vogliono migliorare le proprie competenze e utilizzare un metodo rigoroso di catalogazione e organizzazione delle informazioni. Il seminario nasce da un’attività di ricerca e applicazione sul mercato di oltre vent’anni e si basa su un approccio filologico digitale.

Per maggiori informazioni: info@netlifesrl.com

Gli argomenti trattati:

Introduzione generale per la comprensione dello scenario in cui si inserisce l’attività di content: web, social, e strategie tra asset comunicativi e dati di una società digitale in costante trasformazione.

Che cosa rappresenta oggi la reputazione, e come viene percepita nell’era dell’immagine tra web e social media, la ricaduta mass mediatica per qualsiasi tipo di Impresa, Istituzione, PA

Il mercato conversazionale e reputazionale tra esigenze, volontà e contrasti

La consapevolezza che la crisi colpisce chiunque, si arriva alla crisi nella crisi, all’emergenza, e all’emergenza nell’emergenza

Dallo scenario alla costruzione di un piano editoriale efficace: la selezione delle informazioni, l’identificazione delle fonti, i canali e la costruzione dei contenuti. Come si costruisce un piano editoriale, l’attività di mapping delle informazioni, dei macro contenuti, della semantica da utilizzare

Identificazione degli obiettivi comunicativi e stesura del protocollo di costruzione di contenuti “robusti” in grado di attrarre, informare e tutelare l’immagine

Analisi dei social: identificazione delle caratteristiche e opportunità per ciascuno di essi, identificazione dei contenuti più efficaci, protocollo di lavoro e linee guida editoriali

I social che verranno analizzati sono: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a partire da un’analisi dei canali esistenti e l’identificazione delle aree di miglioramento. Costruzione di un piano di comunicazione web e social, verifica dei risultati, costruzione di contenuti strategici, e procedure per le aree di miglioramento durante l’attività.

La docente, Francesca Anzalone, ha oltre vent'anni di esperienza nella comunicazione digitale, è docente in ambito accademico (dal 2001) e business coach (dal 2000). Con all’attivo migliaia di discenti formati e altrettante ore di formazione tenute, ha iniziato nel 1997 la sua attività nella comunicazione con specializzazione nel web. Dal 2000 autrice di volumi specializzati su Comunicazione, Usabilità e E-Learning, saggi e articoli, è stata anche curatrice di collane editoriali e di riviste di settore. La sua più recente pubblicazione è Ufficio stampa e digital PR, la nuova Comunicazione Hoepli (2017), manuale dedicato all’uso consapevole delle Media Relations tradizionali e digitali.