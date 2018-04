Piazza Ferretto diventa campo da calcio: dopo il maltempo, si recupera la festa Figc

Si terrà domenica 8 aprile dalle 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto, "SiAMO il calcio", la manifestazione di sport e solidarietà per celebrare il 120 anniversario della Figc, che era stata rinviata per il maltempo il 18 marzo scorso. All'evento, promosso a Mestre in collaborazione col Comune di Venezia, prenderanno parte i migliori 300 giocatori, dai 5 ai 10 anni, delle società calcistiche della nostra provincia.

Saranno allestiti 4 mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), nonché due aree tecniche, in cui i ragazzi potranno dimostrare la loro abilità con il pallone tra i piedi. Nell'area "Fun" sarà inoltre ospitata l'esposizione dei 10 disegni finalisti del concorso “Il calcio e la storia della tua città” aperto ai bambini delle elementari. Gli elaborati saranno votati dai partecipanti alla manifestazione: ai cinque piccoli artisti più apprezzati verrà regalato un kit da gioco della Nazionale e agli altri 5 un pallone da calcio.

Nel corso della manifestazione si terrà una raccolta fondi promossa dalla fondazione "Insieme contro il cancro", che distribuirà in piazza palloni da calcio celebrativi dell'evento in cambio di un contributo a sostegno della realizzazione di studi e progetti di ricerca clinica volti alla miglior tutela del paziente oncologico.