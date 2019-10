Piero Angela al Teatro La Fenice con i segreti del mare

Un’icona tutta italiana, Piero Angela. Un esploratore instancabile, Alberto Luca Recchi. E un pianista straordinario, Danilo Rea. Si uniranno in una serata incredibile, il 17 dicembre 2019, al Teatro la Fenice di Venezia per “I Segreti del Mare”, promossa da Veneto Jazz e Teatro La Fenice.

Lo show

Uno show inedito, tra racconti e immagini mozzafiato, un viaggio tra le curiosità e le meraviglie degli Oceani con due accompagnatori d’eccezione come Piero Angela, divulgatore per antonomasia, e Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo del mare, protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per il National Geographic. I due protagonisti hanno scritto tre libri sul mare insieme ad Alberto Angela.

I racconti delle avventure e disavventure di Recchi saranno accompagnate da immagini uniche e suggestive e dallo musica live di Danilo Rea, pianista di fama internazionale, una delle stelle del panorama jazzistico, che si è esibito con i più grandi jazzisti del mondo e ha collaborato con i nomi più importanti del cantautorato italiano, come Mina, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Celentano.

Meraviglie del mare

Con la conduzione di Pino Strabioli, gli spettatori si divertiranno così a scoprire le meraviglie e le fragilità del mare, un secondo paradiso ancora inesplorato che rischiamo di perdere prima ancora di averlo conosciuto.

Biglietti