Pio e Amedeo portano la loro straripante comicità a Jesolo

Il successo di pubblico e critica ha accompagnato le ultime apparizioni di Pio e Amedeo, duo comico fra i più amati dal pubblico, capaci di conquistare nientemeno che l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina con “La classe non è qua”, nuovo esilarante spettacolo con il quale il duo si prepara ora a travolgere i teatri e i palazzetti d’Italia a dicembre. Alle date già annunciate si aggiungono oggi a grande richiesta nuovi spettacoli. Pio e Amedeo saranno quindi sul palco del PalaInvent di Jesolo il prossimo sabato 28 dicembre 2019. I biglietti per questo nuovo grande evento, organizzato da Zenit srl, saranno in vendita online su Ticketone.it dalle 10 di giovedì 10 ottobre e in tutti i punti autorizzati dalle 10 di lunedì 14 ottobre. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Pio e Amedeo a Jesolo

Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali. Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, è il duo comico nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di Bue” e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le Iene”, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”.

