Piraghetto sotto le stelle: notte in tenda al parco, mercatini, street food e divertimento

Torna "Piraghetto sotto le stelle", nell'omonimo parco mestrino. L'appuntamento è per l'8 e il 9 giugno 2019, a partire dalle 14 del sabato. Un evento suggestivo ed apprezzato da grandi e piccini, che sarà caratterizzato da spettacoli, laboratori, cinema all'aperto, street food e mercatino dell'artigianato.

In tenda al Parco Piraghetto

E poi, come da tradizione, la possibilità di dormire in tenda, per vivere il parco non solo di giorno, ma anche di sera e di notte. Con, quest'anno, un pigiama party. Per poter dormire sotto le stelle, sarà necessario scrivere entro il 5 giugno a info@vivapiraghetto.org .

Programma

Gallery