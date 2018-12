Pirola Parola: a Noale la tradizione torna in piazza per la gioia dei bambini

Pirola parola, la tradizione torna in piazza a Noale il 6 gennaio: con il corteo di carri e figuranti in costume la lotteria e l'Antica festa de "a Pifania", evento che chiuderà le festività natalizie. Pro Loco sempre in prima linea nell'organizzazione della “Meraviglia d’Italia”, titolo assegnato agli eventi più belli del Belpaese che ripropone in chiave moderna la tradizione contadina dell’accensione di fuochi propiziatori, che servivano agli anziani di un tempo a trarre il presagio per il nuovo anno osservando la direzione presa da fumo e faville.

Carri

Oltre alla partecipazione dei carri trainati dai figuranti in costume di Borgo Treviso, Borgo Mestre, Borgo Mirano e Borgo Camposampiero, la manifestazione sarà allietata dalla presenza del gruppo folcloristico trevigiano della “Pastoria di Borgo Furo”, con una folta rappresentanza di pastori con baghe e zampogne. Immancabili le befane che intratterranno i più piccoli in giochi e danze. Arriveranno per l’occasione anche i pastori delle Dolomiti con cornamuse e organetti. «Da alcuni anni – spiega il presidente della Pro Loco Enrico Scotton – abbiamo voluto caratterizzare sempre di più questo evento come una festa delle famiglie, rendendo maggiormente protagonisti i bambini, nel giorno a loro dedicato. In questo modo teniamo viva una tradizione e cerchiamo di tramandarla alle future generazioni». L’inizio della rievocazione è previsto per le 15.30 quando da piazza XX settembre partirà il corteo che raggiungerà piazza Castello. Da qui, al ritmo della musica suonata dal Corpo Filarmonico cittadino, raggiungerà i giardini Beggio e la rocca dove si potrà assistere alla presentazione dei Borghi, al rito dell’accensione della Pirola Parola, accompagnati dai canti del gruppo folk I toca mi, alla lettura del ‘pronostego’ da parte del vate.

Lotteria e 'pronostego'

Poco prima delle 18 si procederà all’estrazione della lotteria (biglietti in vendita fino a mezz’ora prima dell’estrazione con ricchi premi). La manifestazione si concluderà con uno spettacolo pirotecnico sullo splendido contesto della rocca. Grande attesa quindi per l’annuncio del ‘pronostego’ che ci dirà come sarà il 2019. «Per la Pro Loco è un anno importante perché festeggeremo il quarantesimo di attività. Speriamo quindi che il vate ci dia qualche buona notizia, anche se noi ci accontenteremo dell’arrivo di nuovi volontari disposti a darci una mano a tener vivi i tanti appuntamenti dell’anno», osserva Scotton. «Quest'anno – osserva il sindaco Patrizia Andreotti - Pirola Parola sarà sovrastata dallo splendido presepe che tutti possono ammirare nel proscenio della rocca dei Tempesta. Pirola Parola e presepe, due tradizioni importanti per la nostra comunità che ci doneranno un nuovo momento di gioia e di festa. Si potranno visitare le mostre aperte in centro storico, che a Noale non mancano mai. Grazie alla Pro Loco e a tutti i volontari che ogni anno rendono possibile tutto questo». Durante l’intera giornata, in piazza Castello, sarà allestito un mercato di bancarelle in collaborazione con “Veneto a Tavola”, presente anche sabato 5 gennaio.