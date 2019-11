Natale 2019, pista di ghiaccio a Mestre

Torna anche per le festività di Natale 2019 la pista di ghiaccio in piazza Ferretto a Mestre. Piste di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti, aperte tutti i giorni, con possibilità di noleggio pattini. L'inaugurazione è prevista per il 30 novembre 2019, poi sarà possibile divertirsi fino al 6 gennaio 2020. In pista è obbligatorio usare i guanti.

Orari e turni di apertura

I turni sono della durata di circa un’ora e mezza, intervallati da una pausa di 30 minuti, ad eccezione della pausa di un’ora tra il turno 11-12.30/13.30-15.