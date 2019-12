Al centro Tom è già Natale con una grande pista di ghiaccio

Santa Maria di Sala ha la sua grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. La sorpresa è del Centro Tom che ha deciso di fare un regalo alla comunità della città e di tutto il Miranese. Se Marghera ha presentato la sua pista come "la più grande della provincia", quella di Santa Maria di Sala è ancora più grande. Nel piazzale, all’ingresso Nord del centro, ci si potrà divertire pattinando tutti i giorni su un’area di 30x15 metri, un paradiso per adulti e bambini che amano le atmosfere natalizie. La pista, in vero ghiaccio, sarà aperta da sabato 7 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Si potrà pattinare nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30 e nei festivi sia al mattino, dalle 10 alle 12.30, che nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. Dal 23 dicembre al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni sia il mattino che il pomeriggio (chiuso il 25-26 dicembre e il 1° gennaio).

Giornata dello studente

Il centro Tom ha voluto fare di più, stampando degli inviti che saranno distribuiti ai bambini delle scuole materne, elementari, ai quali è stata dedicata “La giornata dello studente”. In occasione di queste giornate, i loro genitori potranno fare shopping con sconti speciali. La presenza della pista sarà l’occasione per organizzare eventi e iniziative parallele e complementari, come esibizioni degli atleti delle scuole di pattinaggio, dimostrazioni di hockey e sfilate on ice.

«L’inverno non è ancora arrivato ma noi vogliamo portare un po’ di Natale da far vivere in anticipo a tutti i cittadini di Santa Maria di Sala - ha commentato il direttore strategico del Centro Tom, Renato Celotto - Pensando alle persone che non hanno molta disponibilità economica, abbiamo voluto riservare alcuni pomeriggi ai ragazzini delle scuole della città, che potranno venire qui a pattinare. Così il Centro Tom vuole porsi come un centro di aggregazione: Santa Maria di Sala non aveva la pista e questo, senza metterci in concorrenza con le altre proposte fatte in città, vuole essere il nostro regalo alla comunità di tutto il comprensorio».

Tom a festa

Ma non è tutto, se l’albero di Natale di 6 metri e già arrivato e presto sarà illuminato (così come sarà addobbato a festa tutto il centro) il Centro Tom farà un’altra grande sorpresa ai suoi ospiti: sabato 7 e domenica 8 dicembre al piano terra sarà allestito il Villaggio natalizio. Babbo Natale, con i suoi elfi, incontrerà tutti i bambini, che potranno scattare foto magiche (con la stampa istantanea) ma anche imbucare le letterine. Per tutti, uno stand dello zucchero filato.