Torna il classico delle feste, pista di pattinaggio in Piazza Ferretto: orari e costi

Piste di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti. Aperte tutti i giorni, con possibilità di noleggio pattini. A Mestre l'attrazione per grandi e piccini di queste festività di Natale 2018/2019 sarà allestita come di consueto in Piazza Ferretto, dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Info

I turni saranno della durata di circa un’ora e mezza, intervallati da una pausa di 30 minuti (ad eccezione della pausa di un’ora tra il turno 11-12.30 / 13.30-15). Attenzione: in pista è obbligatorio indossare i guanti.

Gli orari

DICEMBRE 2018

1 dicembre 11.00 – 21.00

2 dicembre 11.00 – 19.00

3, 4, 5, 6 dicembre 15.00 – 19.00

7 dicembre 15.00 – 21.00

8 dicembre 11.00 – 21.00

9 dicembre 11.00 - 19.00

10, 11, 12, 13 dicembre 15.00 – 19.00

14 dicembre 15.00 - 21.00

15 dicembre 11.00 – 21.00

16 dicembre 11.00 – 19.00

17, 18, 19, 20 dicembre 15.00 – 19.00

21 dicembre 15.00 - 21.00

22 dicembre 11.00 – 21.00

23 dicembre 11.00 – 19.00

24 dicembre 11.00 - 17.00

25, 26, 27, 28 dicembre 11.00 – 19.00

29 dicembre 11.00 – 21.00

30 dicembre 11.00 – 19.00

31 dicembre 11.00 – 17.00



GENNAIO 2019