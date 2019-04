Al museo del merletto di Burano la mostra "Pittura di luce. Burano e i suoi pittori". La mostra espone opere di pittori buranelli come Gino Rossi, Umberto Moggioli e Pio Semeghini, che nel primo decennio del secolo scorso furono protagonisti del movimento artistico veneziano di Ca’ Pesaro, al centro di un vivace dibattito sull’arte moderna. In quegli anni l'isola divenne una sorta di luogo idilliaco dove ritrarre “en plein air” la natura, i paesaggi sospesi tra acqua e cielo, i colori delle sue case e i suoi abitanti. La fine di questa prima stagione artistica arrivò con lo scoppio della Prima Guerra mondiale, ma la storia della pittura e dei pittori a Burano continuò per buona parte del secolo, sempre a fianco dell'avventura dei "capesarini", fra i quali troviamo anche il trevisano Nino Springolo e il veneziano Fioravante Seibezzi.

L’esposizione sarà visitabile dal 6 aprile all’8 gennaio 2020.