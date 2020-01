"Te lo faccio vedere chi sono": lo spettacolo di Porfirio Rubirosa in omaggio a Piero Ciampi

Sabato 25 gennaio alle ore 21 nell’auditorium del Centro Culturale Candiani il cantautore e performer veneziano Porfirio Rubirosa ricorderà l’anniversario della morte di Piero Ciampi, avvenuta il 19 Gennaio 1980, mettendone in scena la vita e l’opera con il recital-spettacolo "Te lo faccio vedere chi sono".

E lo farà con il suo consueto e sorprendente stile dadaista, che ne fanno uno dei fuoriclasse dello spettacolo italiano, forse poco noto al grande pubblico ma amatissimo dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di musica e teatro off. Proprio come Ciampi, di cui per molti versi ne è un epigono. Piero Ciampi sapeva emozionare e spaventare il proprio pubblico, toccarlo nei sentimenti più profondi con le sue poesie, lasciarlo sgomento con le proprie intemperanze. Porfirio Rubirosa, in Te lo faccio vedere chi sono io fa rivivere allo spettatore la parabola artistica di Piero Ciampi, e con essa anche quella della musica italiana, non trascurando di arricchire lo show di inattesi colpi di scena, capaci di far sobbalzare dalla poltrona lo spettatore.

Dalla nascita dei cantautori, al rapporto tra Ciampi e Luigi Tenco, dalla storica partecipazione del poeta livornese al Premio Tenco del 1976 all’ultima apparizione in Rai con Gianni Marchetti. Ma anche il rapporto con gli storici amici Pino Pavone e Marcello Micci, da cui Porfirio Rubirosa ha raccolto inedite testimonianze. E ancora, quello con la propria famiglia d’origine, e con Moira e Gabriella, le “due donne alte, belle, bionde, snelle” che hanno influenzato la sua produzione, e tanto altro ancora. Lo spettacolo, che comprende, oltre alla prosa e alla poesia ciampiana, anche la riproposizione di alcuni dei suoi storici brani, cantati e suonati da Porfirio Rubirosa assieme alla propria band (Alessandro Arcuri, Andrea Manzo e Roberto Terzi), contemplerà di volta in volta la presenza di ospiti sul palco che arricchiranno il racconto storico con la loro personale testimonianza.