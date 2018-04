Power To The Music, a La Bodeguita di Dolo serata di musica con 7 band diverse

Il 20 aprile 2018 a La Bodeguita di Dolo si terrà il Power To The Music, una serata in musica, organizzata allo scopo di far suonare band con proposte musicali originali.

L'iniziativia musicale

Ci sarà una piccola giuria composta da due musicisti e un blogger esperto in musica. Durante al serata si potranno ammirare le tavole di Fagio, un fumettista locale che per la prima volta espone in pubblico. Suoneranno 7 gruppi eterogenei, dal pop al cantautorato, dal prog al rock per arrivare al dark post punk. Fotografa la serata Alessandro Fattore.