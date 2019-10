Presentazione del libro "Nutriamo la Guarigione" di Federica Santi 

Erboristeria Officina del Naturale Mestre è lieta di ospitare la presentazione del libro "Nutriamo la guarigione", la terza pubblicazione della scrittrice Federica Santi e che rientra in un percorso divulgativo che ruota intorno ad una realtà da molti ignorata e che può essere riassunta in «siamo ciò che mangiamo».

L'autrice

L'autrice è la mamma di un bambino impegnato in un percorso riabilitativo a sfondo nutrizionale. In "Nutriamo la guarigione" Federica Santi sottolinea l'importanza della scelta di cibi sani e "vivi" per potersi mantenere in salute ed anche per prevenire una lunga serie di malattie sempre più diffuse nella società contemporanea. Malattie che partono per lo più da infiammazioni a carico dell'apparato gastrointestinale e che vanno conseguentemente a minare il buon funzionamento dell'asse intestino-cervello.

Grande rilievo viene anche dato al modo in cui è strutturata l'industria alimentare ed i meccanismi dei quali la stessa si serve per indurre i consumatori a tenere in vita la propria dipendenza dal cosiddetto "junk food", alias cibo spazzatura. Con tutti i rischi che questo modus vivendi comporta per la salute della collettività.

Evento su prenotazione: scrivere via mail all'indirizzo federicasanti80@gmail.com