Primavera in festa 2019: a Jesolo tornano street food, mercatini, divertimento e giochi

Dal 12 al 14 aprile 2019 torna a Jesolo "Primavera in festa", con numerose iniziative rivolte sia ai grandi che ai più piccoli. Piazza I Maggio, l’area di fronte alla Biblioteca e via C. Battisti ospiteranno un mercatino dell’artigianato e della creatività con laboratori per bambini a tema primaverile, a cura di Centopassioni.

Street food e giochi

Via C. Battisti proseguirà poi con l’area dedicata allo street food fino a piazza Fanti del Mare e piazza della Repubblica. Quest’anno arriva il Mi Piace Festival - street food sound con le specialità di cibo di strada da tutto il mondo che potrete trovare durante il weekend. L’area del parco del Comune accoglierà l’iniziativa promossa da Veneto a Tavola “Alla ricerca…dei giochi perduti”, dedicando un grande spazio ai giochi di strada e da tavolo per bambini e genitori, con laboratori e tante altre attività per tutti i gusti.

Tante manifestazioni

Nell’area verde del Comune ci sarà sempre l’area dedicata al benessere, allo sport e alle attività all’aria aperta, con l’esibizione di dressage con i cavalli di Animo Equestre ASD e le varie attività delle associazioni sportive. La manifestazione prevede moltissime altre iniziative per grandi e piccoli: area con giostre in piazza Kennedy, laboratori per bambini, gara di pesca e varie attività di intrattenimento sul fiume Sile e nell’area verde del municipio.