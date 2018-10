Halloween al Rivolta: dj set di Leeroy Thornhill, fondatore dei The Prodigy

Halloween al centro sociale Rivolta si festeggia con il dj set del fondatore ed ex membro dei The Prodigy Leeroy Thronhill. L'appuntamento è per il 31 ottobre 2018, a partire dalle 21. Non sono previste prevendite. Opening act sarà affidato a dj Octopus, mentre l'aftershow sarà nelle mani di The Analogue Cops ft. Lucretio & Marieu.

Leeroy Thornhill

B-boy, breaker, tastierista e dj britannico, è stato uno dei membri fondatori dei "The Prodigy" insieme a Liam Howlett. Con i Prodigy realizza tre dei migliori album di musica elettronica di sempre, “Experience” (1992), “Music for the Jilted Generation” (1994) e il famosissimo “The Fat of the Land” (1997), vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Si unisce ai "The Prodigy" nel 1990 con Keith Flint dopo che avevano incontrato Liam Howlett ad un Rave, sente un djset di Howlett e ne rimane talmente impressionato da chiedergli un nastro di musica per ballare. Il sound è talmente buono che Thornhill e Flint chiedono a Liam di suonare per i loro show.

La storia

Dopo il primo live, in cui Leeroy, tra le altre cose, suona anche le tastiere (tra cui, non a caso, una Moog Prodigy), i tre sentono l’esigenza di una voce per dare più carattere ai concerti e contattano Maxim Reality che all’epoca cantava in una band Reggae. Nascono i "The Prodigy", band che ha messo a soqquadro tutta la scena musicale degli anni 90. Inizia la storia di una band che, insieme a Chemical Brothers, Daft Punk, Fatboy Slim e Underworld cambierà la storia dell’elettronica per sempre.