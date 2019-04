Celebrazioni del 25 aprile, il programma del 74. anniversario della Liberazione

Ricorrenza del 25 aprile: programma istituzionale delle celebrazioni per il 74. anniversario della Liberazione promosse su tutto il territorio comunale, dal Comune di Venezia in collaborazione con Anpi, l'Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Le manifestazioni principali si svolgeranno, come di consueto, a Venezia, in piazza San Marco (alle 9.30) e in Campo del Ghetto Nuovo (alle 11.30), a Mestre, in piazza Ferretto (alle 11). L'ammainabandiera nelle due piazze, alle 18.50, con gli onori resi dal Picchetto militare, concluderà la giornata.

Ecco il programma completo:

VENEZIA

Ore 9.30: piazza San Marco, alzabandiera e onori resi da una compagnia in armi interforze, ore 10.15: sestiere di Cannaregio, percorso della Memoria. Corteo da campo San Cianciano accompagnato dal Coro 25 Aprile, ore 11.30 in campo del Ghetto Nuovo, conclusione del percorso della Memoria con concerto della banda musicale di Pellestrina. Festa della Liberazione con letture degli studenti dell'istituto Benedetti-Tommaseo, cerimonia dell’alzabandiera e commemorazione ufficiale. Ore 18.50: piazza San Marco, cerimonia dell'ammainabandiera e onori resi dal picchetto militare interforze.

MESTRE

Ore 10.30: Municipio, deposizione corone d’alloro alle lapidi dedicate ai caduti. A seguire (ore 11): piazza Ferretto, cerimonia dell’alzabandiera e onori resi dal picchetto Militare con esecuzione dell’inno nazionale a cura della banda musicale Ccrt di Tessera. Deposizione corona d’alloro alla lapide della Resistenza, alle 11.10: piazza Ferretto, festa della Liberazione, commemorazione ufficiale, concerto della banda musicale Ccrt di Tessera. Intrattenimento musicale e letture dell'associazione Voci di carta e di studenti delle scuole superioriori, 18.50: cerimonia dell'ammainabandiera e onori resi dal picchetto militare.

Le celebrazioni saranno inoltre diffuse su tutto il territorio comunale delle Città di Venezia, secondo questo programma:

VENEZIA

Ore 8.30: campo Bandiera e Moro, alzabandiera a cura di Assoarma e gruppo alpini Venezia, ore 10.30: campo Santa Margherita, alzabandiera e deposizione corone d’alloro al Monumento ai Caduti a cura dell'associazione Arma Aeronautica e circolo 1 maggio, ore 11.00: campo san Marcuola, alzabandiera a cura di Assoarma e gruppo alpini Venezia, ore 12.00: campo sant'Alvise, alzabandiera a cura di Assoarma e Gruppo alpini Venezia, ore 17.30: via Garibaldi, percorso della Memoria, ritrovo dei partecipanti e partenza del corteo in direzione Riva dei Sette Martiri e deposizione corone d’alloro alle lapidi e ai monumenti ai caduti, con conclusione del percorso alle 18.00 al Largo Marinai d’Italia e interventi commemorativi finali, infine alle 18.30: fondamenta San Giacomo alla Giudecca, deposizione della corona d’alloro alla Lapide in memoria dei caduti per la libertà.

SANT'ERASMO

Ore 10.30: messa di commemorazione in onore dei caduti. A seguire deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti con la partecipazione della Banda Musicale di Sant’Erasmo.

LIDO DI VENEZIA

Ore 9.30: via Sandro Gallo, deposizione della corona d’alloro al cippo commemorativo, ore 9.45: palazzo Pretorio a Malamocco, raduno e alzabandiera in collaborazione con l'associazione Il Fante e celebrazione messa nella chiesa di Santa Maria Assunta.

MESTRE

Ore 9.30: bivio via Pepe – via Forte Marghera, alzabandiera e deposizione corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti del Mare, ore 9.30: via Terraglio, Percorso della Memoria con deposizione di corone d'alloro a Villa Tivan, all'ospedale Villa Salus, all'ex Centro civico Terraglio e nel parco di via Gatta, ore 10.00: piazza XXVII Ottobre deposizione corona d’alloro al Monumento alla Liberazione.

MARGHERA

Ore 10.30: via Catene, deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in collaborazione con l’associazione nazionale Combattenti e Reduci e associazioni d'Arma, sezione di Chirignago, con l'associazione Fiera Franca di Chirignago e con l'associazione nazionale carabinieri, ore 11.00: piazza del Municipio, deposizione corona d’alloro alla Lapide ai Caduti. Commemorazione ufficiale con la partecipazione delle associazioni d'Arma e combattentistiche e dell'associazione nazionale Partigiani d'Italia.

MALCONTENTA

Ore 10.30: piazzale chiesa Sant'Ilario, celebrazione della messa, ore 11.30: piazzale chiesa Sant'Ilario, alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento dei caduti, saluto delle autorità. È prevista la partecipazione degli alunni delle scuole e rappresentanti del Comune di Mira.

CA' SABBIONI

Ore 10.00: piazza Cosmai, alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai caduti.

TESSERA

Ore 8.30: piazzale di Santa Maria Assunta, alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, commemorazione e saluto delle autorità.

FAVARO VENETO

Ore 9.00: piazza Pastrello, alzabandiera, inno nazionale e musiche della Resistenza eseguite dalla banda musicale Ccrt di Tessera. Deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e alle lapidi all'interno della Municipalità, seguirà un momento di commemorazione e saluto delle autorità.

CAMPALTO

Ore 8.30: piazzale Chiesa San Martino, alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, commemorazione e saluto delle autorità.

DESE

Ore 8.30: piazza Fratelli Pomiato, alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, commemorazione e saluto delle autorità.

CHIRIGNAGO

Ore 9.00: piazza San Giorgio, alzabandiera, ore 9.20: nella sede della Municipalità deposizione corone d'alloro alle lapidi dedicate ai Caduti militari e civili.

GAZZERA

Ore 10.00: deposizione corona d'alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre di fronte alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, ore 10.15: deposizione corona d'alloro alla lapide dedicata a Gino Breda (angolo via Breda e via Gazzera Alta), al Monumento ai Caduti militari di Chirignago e Villabona-Catene e al Monumento ai Caduti di tutte le guerre angolo via Miranese-via Trieste.

ZELARINO

Ore 09.30: cimitero, deposizione corona d'alloro alla lapide ai Caduti di tutte le guerre, ore 10.00: piazzale Munaretto, alzabandiera e deposizione corone d'alloro al Monumento ai Caduti per la patria. Seguirà momento di commemorazione e saluto delle autorità. Ore 10.30: sagrato della chiesa di San Vigilio e Santa Maria Immacolata, deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

TRIVIGNANO

Ore 11.00: di fronte alla chiesa di San Pietro Apostolo in Vincoli, deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Il programma completo è stato pubblicato anche sul sito del Comune di Venezia e sarà divulgato tramite i profili social del Comune.