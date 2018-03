La comicità esilarante di Pucci al Teatro Corso

Giovedì 29 marzo 2018, Andrea Baccan, in arte Pucci, presenta al Teatro Corso di Mestre l’irresistibile spettacolo “In…Tolleranza zero”: tutta l’energia della comicità “a ciclo continuo” che non lascia tregua al divertimento e alle risate. Con questo spettacolo Pucci a colpi di una “intolleranza” dalla verve energica e devastante sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi.

Lo spettacolo

“In…Tolleranza zero” è lo spettacolo in cui Andrea Baccan (in arte Pucci) rende esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 anni, si trova ad interagire con nuove e incomprensibili mode, nuove tecnologie, con la scuola della figlia e le devastanti e dispendiose attività extrascolastiche senza tralasciare gli acciacchi del mezzo secolo che si porta sulle spalle, costretto ad esami clinici ed esercizi fisici, per rimanere vitale in un mondo dove sono diventate indispensabili cose fino a poco tempo fa inutili e ridicole.

Biglietti

www.dalvivoeventi.it (punti vendita per acquisto biglietti)

Vendita online su www.ticketone.it - www.vivaticket.it