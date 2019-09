Inaugurazione del “Punto Prestito Libri” di Mestre: all'evento letture e rinfresco

Martedì 17 settembre, alle ore 10, alla biblioteca Auser “Zorzetto” di via Gagliardi 27 al Quartiere Pertini di Mestre, grazie alla collaborazione tra la Biblioteca civica Vez e il Circolo Auser Aps-Ets “Insieme l’anziano con noi”, sarà inaugurato il “Punto Prestito Libri” della Rete Biblioteche Venezia. Ci saranno inoltre delle letture a cura di Paola Cavallin e, a seguire, un piccolo rinfresco.

Il servizio

Si tratta di un nuovo servizio di prestito libri, film in dvd, cd musicali e audiolibri provenienti dalla Vez, ma consultabili direttamente nella Biblioteca del Pertini. I volontari dell’Auser saranno infatti a disposizione dei cittadini che lo desiderano, ogni martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12, per fornire informazioni sul servizio, guidare gli utenti nelle ricerche a catalogo e fare arrivare in sede il materiale che si vuole consultare e prendere in prestito, senza doversi recare di persona alla Vez in piazzale Donatori di Sangue. All’inaugurazione interverranno l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, e il presidente di Auser, Sergio Tagliapietra. Sarà inoltre possibile, già dal giorno stesso di apertura del servizio, iscriversi (gratuitamente e con un documento di identità) alla Rete Biblioteche Venezia per accedere al prestito di libri, film, cd musicali e audiolibri direttamente sotto casa.