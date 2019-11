Puppy Party al centro commerciale Porte di Mestre: l'evento per l'amico a 4 zampe

Un appuntamento dedicato ai cuccioli a 4 zampe, una festa in compagnia dei loro proprietari e di tanti esperti del settore. Giovedì 21 novembre alle ore 18 presso il Centro Commerciale Porte di Mestre è in programma il Puppy Party organizzato da Ca’ Zampa insieme agli educatori di Dog’s Angels.

L’evento, a cui si accede con un costo d’iscrizione di 15 euro, è in programma presso il primo piano della galleria del Centro Commerciale Porte di Mestre, all’interno della sede di Ca’ Zampa, il Centro che offre servizi di veterinaria, toelettatura, educazione, fisioterapia, parafarmacia veterinaria e degenza.

Si tratta di un’occasione unica, interamente pensata per i cuccioli e i loro proprietari, i quali avranno la possibilità di confrontarsi con i veterinari di Ca’ Zampa, con gli educatori di Dog’s Angels e conoscere esperti di toelettatura. Per tutti coloro che parteciperanno è previsto in regalo il kit del cucciolo, un omaggio unico che contiene la Guida Ca’ Zampa del Cucciolo.