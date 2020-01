Dalla tragedia alla farsa: "Questo Otello è tutta un'altra storia" al teatro Momo

Domenica 19 gennaio alle ore 16.30, ospite della stagione Divertiamoci a Teatro, coorganizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia con FITA Venezia, sarà la compagnia Ronzinante di Merate a portare sul palcoscenico del Teatro Momo lo spettacolo Questo Otello è tutta un'altra storia, una libera rivisitazione da William Shakespeare.

"E se un bel giorno Iago decidesse di non voler fare più la parte del cattivo? E se volesse far passare in sordina i due protagonisti, Otello e Desdemona, per essere poi ricordato come l’eroe buono e magnanimo? Quando Iago, esasperato dal disprezzo che suscita il suo ruolo, decide di dimostrare che non ci sarebbe capolavoro shakespeariano senza di lui e s’impegna a lasciare in pace Otello, gli altri personaggi si ritrovano in situazioni inusuali ai loro grandi caratteri tragici. Che sarà del Moro senza la gelosia a spingerlo attraverso il dramma? E di Desdemona, che si vede negata la sua commovente quanto memorabile uscita di scena? La decisione di Iago di non fare niente di quel che fa di solito, convinto che così la storia perderà ogni valore drammatico, insieme all’ingenuità di Otello e alla volitività di Desdemona, dà inizio ad una storia parallela, ma intrecciata inestricabilmente all’originale; impresa assai ardua che sfocia in una serie di equivoci, gag e improbabili situazioni che condurranno, tra tante “lacrimose” risate, ad un finale totalmente inaspettato".