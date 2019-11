Raf e Umberto Tozzi in concerto a Jesolo

Dopo il tour nei palasport di tutta Italia e l’evento che li ha visti protagonisti lo scorso settembre all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi, due fra i cantautori più amati da pubblico, proseguono il loro viaggio musicale tornando a esibirsi a grande richiesta insieme in un imperdibile tour teatrale, che prenderà il via a marzo 2020. Alle date già annunciate le due leggende della musica italiana aggiungono oggi un nuovo concerto in programma venerdì 17 aprile 2020 al PalaInvent di Jesolo. I biglietti per questo nuovo appuntamento musicale, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo, Jesolo Turismo e Friends and Partners, saranno disponibili online su TicketOne.it dalle 10 di lunedì 11 novembre e in tutti i punti vendita dalle 10 di sabato 16 novembre. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Raf e Tozzi a Jesolo

Il 29 novembre esce “Due, la nostra storia”, l’album dal vivo di Raf e Umberto Tozzi contenente le registrazioni dei brani eseguiti live durante il tour nei palasport della primavera 2019. Un doppio CD composto da 25 tracce con tutti i più grandi successi e i medley più emozionanti. Due repertori indimenticabili, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria, in cui non potranno mancare i loro grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente”, il loro ultimo brano a due “Come una danza” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”.

La collaborazione

La loro avventura a due è iniziata nel 2017 quando, all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi si sono ritrovati all’anfiteatro in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, e travolti dall’entusiasmo hanno deciso di tornare a collaborare, di cantare insieme, di condividere lo stesso palco. A distanza di due anni, i due artisti hanno intrapreso la scorsa primavera un tour nei palasport di tutta Italia, che si è concluso il 25 settembre con uno speciale concerto evento all’Arena di Verona.

I prossimi concerti a Jesolo

Fra i prossimi grandi eventi in programma al PalaInvent di Jesolo troviamo le date zero dei nuovi tour di Elisa (19 novembre) e Modà (26 novembre), lo spettacolo comico di Pio e Amedeo (28 dicembre), il live di Antonello Venditti (19 febbraio) e l’unica data nel nordest di Brunori Sas (3 marzo). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it.