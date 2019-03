Rassegna “Incontri con l'autore” a Marghera

Un pub può essere non solo un posto dove sorbire un caffè o prendere un aperitivo, ma diventare anche un luogo dove poter leggere un libro, commentarlo, magari discuterlo con lo stesso suo autore: a Marghera la cultura esce dai luoghi solitamente deputati ad ospitarla, grazie alla rassegna “Incontri con l'autore”.

L'evento letterario, inserito nel calendario de “Le Città in Festa”, è stato presentato questa mattina, al Municipio di Marghera, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori comunali al Turismo, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, il presidente della Municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, gli organizzatori Paolo Dall'Agnola e Vittoria Mantovani, titolare del “Bistrò La Piazza”, il locale in cui si svolgeranno i quattro appuntamenti in programma.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 1 aprile, alle ore 17, con Stefano Zecchi ed il suo libro “L'amore nel fuoco della guerra”. Seguiranno: lunedì 15 aprile, alle ore 18, Maurizio Dianese, con “Doppio gioco criminale, la vera storia di Felice Maniero”; lunedì 3 maggio, alle ore 18, Sara Cordella, con “Foto-grafie del 1978 – La grafologa racconta il sequestro di Aldo Moro, il papato di Giovanni Paolo II, la presidenza Pertini”; lunedì 10 giugno, alle ore 18, Giorgio Crovato e Alessandro Rizzardini, con “Costantino Reyer e Pietro Gallo – Le origini degli sport moderni a Venezia”.