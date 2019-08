Domenica la Red Regatta, spettacolare performance con 52 barche a vela

Non solo Regata Storica: domenica 1 settembre è anche il giorno della Red Regatta, progetto di arte pubblica dell’artista Melissa McGill che vede la partecipazione di 52 barche a vela, tutte dipinte a mano utilizzando 52 differenti sfumature di rosso e sviluppate appositamente dall’artista americana. Le imbarcazioni offriranno una spettacolare performance acquatica, navigando all’unisono nei canali veneziani grazie a una coreografia in movimento. L'evento è organizzato da Magazzino Italian Art Foundation con la collaborazione di Select, Associazione Vela al Terzo Venezia e Comune di Venezia.

Red Regatta

Il progetto celebra la cultura e la storia marittima millenaria della città di Venezia e con l'occasione anche il marchio Select celebra la tradizione dell'aperitivo veneziano. «Siamo orgogliosi di collaborare alla Red Regatta - ha spiegato il marketing manager Alessandro Soleschi - Si tratta di un’opportunità per celebrare lo splendore della città di Venezia e della sua laguna a cui Select è legato fin dal 1920, anno di nascita dell’aperitivo. Erano proprio le navi della Serenissima che, navigando le acque della laguna, trasportavano in tutto l’Occidente tonnellate di spezie, provenienti dai più lontani paesi dell’Oriente, tra le quali alcune delle 30 erbe del blending di Select».

Info, orari e percorso

Red Regatta veleggerà nel tratto del Canale della Giudecca tra Sacca San Biagio e l’isola di San Giorgio. L’ammassamento delle imbarcazioni avrà inizio l’1 settembre alle 12 ad ovest di Sacca San Biagio. Le procedure di partenza avranno inizio alle 13. Al termine della veleggiata, le imbarcazioni ormeggeranno al di fuori della darsena di San Giorgio con vele issate (tempo permettendo) per salutare il corteo storico e la partenza della Regata Storica. In seguito alla partenza della prima regata della Regata Storica, si sposteranno alla Darsena Verde della Compagnia della Vela di San Giorgio dove avrà luogo un rinfresco. In caso di impossibilità di ormeggio da parte di tutte le imbarcazioni nella Darsena verrà organizzato un veloce servizio navetta.