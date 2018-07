Dopo la festa per 70mila e i "foghi" in bacino, ecco le tradizionali regate del Redentore

Dopo che il clou del Redentore è andato in archivio, con l'inaugurazione del ponte votivo prima e la magia dei "foghi" in Bacino di San Marco che ha illuminato a giorno Venezia poi, domenica è tempo delle tradizionali regate. Si partirà infatti alle 16 con i giovanissimi su pupparini a 2 remi, si proseguirà alle 16.45 con i pupparini a 2 remi "senior" e poi, a partire dalle 17.30, invece, la regata su gondole, sempre a 2 remi. Poi l'appuntamento religioso, con la Santa Messa votiva alla chiesa del Redentore, a partire dalle 19.

Festa per 70mila

La serata/nottata di sabato, nel frattempo, si è tradotta in una festa per 70mila persone, tra residenti e turisti. In città sono giunti a migliaia per partecipare alla cosiddetta 'notte famosissima' o dei fuochi per la cena condivisa lungo le rive dei canali, nei palazzi più alti e soprattutto in barca, ad ammirare lo spettacolo pirotecnico di circa 40 minuti a segnare la mezzanotte. Non c'è neppure stata la necessità di attivare i tornelli, che verranno con ogni probabilità utilizzati domenica.

La magia dei "foghi"