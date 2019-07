È il giorno del Redentore, tutti pronti con il naso all'insù

Tutto pronto in laguna per la Festa del Redentore. La "notte famosissima" partirà alle 19 di questa sera, con l'apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la chiesa del Redentore alla Giudecca. Poi, alle 23.30, tutti col naso all'insù, per ammirare lo spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco. Domenica pomeriggio, poi, spazio alle regate del Redentore, a partire dalle 16, con gli atleti pronti a sfidarsi su pupparini e gondole.

REDENTORE 2019: IL PROGRAMMA

Da dove vedere i fuochi

Come di consueto, saranno i "foghi" il clou di quello che è, di fatto, l'evento più atteso dai veneziani. Uno spettacolo che sarà ricco di suggestioni, tutto ispirato alla Luna, vista la coincidenza con il cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla Luna: quaranta minuti di emozione, articolati in quattro grandi quadri narrativi, lanciati dal centro del canale della Giudecca. Ma spettacoli pirotecnici saranno diffusi anche sul territorio comunale, con i cieli di Malcontenta, Favaro Veneto e Asseggiano che si illumineranno in contemporanea con quello della città storica.