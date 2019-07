Il Redentore. La notte famosissima: eventi alla Querini Stampitalia

Un viaggio emozionante alla scoperta della celebre festa del Redentore, attraverso i documenti d'archivio e i dipinti della collezione Querini Stampalia.

Un percorso a tema per scoprire gli aspetti storici e popolari di una tradizione che dura da secoli. Un racconto che mette al centro Venezia e la sua storia, per una festa in cui convivono sacro e profano e che, ancor oggi, è tra le più amate dai veneziani. Tante le curiosità: dalla peste con le sue rappresentazioni, al progetto palladiano della Chiesa del Redentore, all’iconografia di questa solennità.

Il percorso quest'anno è arricchito dalle immagini del fotografo Graziano Arici, il cui archivio ha sede in Fondazione. Appuntamento sabato 20 luglio in Fondazione Querini Stampalia:

ore 10: percorso a tema in inglese

ore 11: percorso a tema in italiano

Il costo è di 25 euro a persona, comprensivo di visita guidata a tema, visione di documenti inediti e aperitivo nel giardino realizzato dal grande maestro dell'architettura Carlo Scarpa.