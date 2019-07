Redentore: rock 'n roll on the sea, evento benefico

La Festa del Redentore non è solo una delle feste più antiche della città ma anche una delle festività più sentite dai veneziani e in questa festa convivono sia l'aspetto religioso con la solenne processione del patriarca lungo il ponte di barche allestito tra le Zattere e l’isola della Giudecca, con la funzione religiosa nella Chiesa del Redentore, che l’aspetto grandioso con il caleidoscopico spettacolo pirotecnico dal Bacino di San Marco e con le regate del Redentore che chiudono i festeggiamenti.

Nella cornice di questa festività quest’anno si inserisce anche un evento benefico fortemente voluto da Alex Ruffini che purtroppo ci ha lasciato alcuni giorni fa. Alex non era solo il grande fotografo veneziano delle rock stars ma anche e soprattutto una persona di grande cuore che durante i due lunghi anni di battaglia contro il tumore al pancreas - nonostante la malattia lo stesse consumando - ha rivolto il suo pensiero e le sue energie per poter aiutare tutti coloro che soffrono di tale male. Una vera e propria missione.

Cancer Drugs & Rock ‘n Roll, organizzazione benefica da lui fortemente voluta, è nata proprio per la raccolta di fondi destinati alla ricerca sul cancro (Ospedale Borgo Roma di Verona). Durante le varie mostre espositive dei suoi unici ed irripetibili scatti in b/n delle moltissime rock stars (Polveriera Francese a Forte Marghera, Galleria “The Room” piazza San Marco, EsseMusic Montebelluna, Kiss Day Monastier solo per citarne alcune) sono stati raccolti e convogliati fondi che Alex orgogliosissimo consegnava personalmente in occasione della sua “chemiodance” (come la chiamava lui) all’Ospedale di Verona.

In questo quadro si inserisce anche l’evento “Rock ‘n Roll on the Sea” il prossimo 20 luglio 2019.

Un motopontone (posizionato in Bacino di San Marco) di 35 mt x 10 di larghezza, con un palco coperto di mt. 6x6 e numerosi gazebi disposti lungo tutta la superficie dell’imbarcazione pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno partecipare. Si verrà “traghettati” in una serata indimenticabile, fatta di grande musica rock, di ottima compagnia, di eccellenti musicisti, di ideali condivisi.

Tutti gli artisti che hanno aderito molto volentieri a questa iniziativa benefica, hanno un rapporto di particolare amicizia con Alex:

Thomas Silver Band

Alex De Rosso

Steve Saluto

Psycho Circus Tribute band Kiss

Perfect View

Come scrive Kahlil Gibral “Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza” e Alex aveva ed ha un’anima forte, con i suoi gesti e attività da lui fortemente volute lui continua ad essere qui con noi e noi non possiamo assolutamente disattendere le sue aspettative, i suoi sogni e i suoi desideri di continuare a far del bene.

Questo per lui, per noi e per tutti voi…...

Vi aspettiAMO (Cancer Drugs & Rock ‘n Roll)



"...L'evento più esclusivo dell' estate 2019!!!"

"ROCK 'N ROLL ON THE SEA"

20 LUGLIO 2019

REDENTORE

A partire dalle ore 16:00 a bordo di una imbarcazione di grandi dimensioni allestita di tutto punto per ospitare gli eventi Live e il pubblico. L'evento si svolgerà per tutta la sua durata nelle acque del bacino San Marco nella città di Venezia tra l'isola di San Giorgio e di fronte a Piazza San Marco fino al culmine della festività del Redentore che si chiuderà con il meraviglioso spettacolo pirotecnico tradizionale della ricorrenza Veneziana. Evento Benefico abbinato ad Alex Ruffini's Cancer, Drugs & Rock'n'Roll ORGANIZZAZIONE: Martino Ruffini (x Cancer Drugs & Rock'nRoll) Roberto CJ Toffolo ( Psycho Circus ) Frank Paulis (x GlamShotProduction) Ritrovo e imbarco passeggeri con servizio di moto taxi: FONDAMENTA ZATTERE dalle 16:00 alle 17:00

Info e prenotazioni: 348-0997181

IMPORTANTE: il "Parteciperò" alla pagina evento, non conferma il posto sull'imbarcazione!

Essendo un numero posti limitato, la prenotazione diventa effettiva solo tramite contatto telefonico entro e non oltre il 10 Luglio 2019.

Sarà inoltre disponibile un "Family Pack", sconto per famiglie con figli fino al 18° anno di età.

Ore 16:30 DJ Set By Mario Tio Tiozzo x "Materiale Resistente".

Ore 18:00 Steve Saluto + Alex de Rosso (acustic duo) Ore 19:00 Perfect View - (Melodic Rock)

Ore 20:10 Thomas Silver Band (ex Hardcore Superstar) Ore 21:30 Psycho Circus (KISS Tribute band)

Ore 23:30 Spettacolo Pirotecnico del Redentore di Venezia.

Compreso nel biglietto: Cena a base di Grigliata di carni alla Veneta e verdure + 1 Bibita a scelta

Gallery