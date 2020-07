Redentore 2020

Un Redentore diverso dal solito a causa dell'emergenza sanitaria. Un Redentore che perderà uno dei suoi appuntamenti principali, lo spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco, come annunciato a malincuore dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Gli appuntamenti

Per garantire la sicurezza, quindi, il programma del Redentore di quest'anno sarà ridimensionato. Rimarranno la tradizionale apertura del ponte votivo, così come le celebrazioni religiose. Spazio a intrattenimenti musicali lungo le rive con 4 "freschi notturni" e a mini concertini nei plateatici. Saranno installate le tradizionali luminarie e non mancheranno le luminarie.

Programma

VENERDI 17 LUGLIO

(orario da confermare) Apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca (data e orari di apertusa saranno comunicati a breve)

SABATO 18 LUGLIO

VENEZIA

Luminarie del Redentore - Sabato e domenica luminarie lungo le rive delle Zattere e della Giudecca.

Galleggianti del Redentore. Dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di sabato18 luglio musica itinerante in Canal Grande, bacino di San Marco, Zattere e Giudecca.

DOMENICA 19 LUGLIO

REGATE DEL REDENTORE - Canale della Giudecca: