Torna la Regata delle Befane: sfida in Canal Grande, dolci e vin brulè sulla riva

Domenica 6 gennaio torna, come da tradizione, la Regata delle Befane, manifestazione su mascarete giunta alla 41esima edizione e organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro asd. Nata nel 1978 dalla fantasia di due storici soci della Bucintoro, Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo - che per dimostrare la loro abilità nella voga si sfidarono in una competizione di velocità in Canal Grande il giorno dell’Epifania - la regata vede fronteggiarsi cinque soci over 50, ognuno sulla sua mascareta coa scoa, immancabilmente vestiti da befana. La manifestazione è patrocinata dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia.

Ancora una volta a ricoprire il ruolo di giudici di gara sono stati chiamati i campioni del remo, i fratelli Giuseppe e Palmiro Fongher, mentre lo speaker Paolo Levorato intratterrà il pubblico presentando le befane alla partenza e commentando lo svolgimento della gara. Il percorso, che nelle ultime edizioni è stato reso più impegnativo per vivacizzare la competizione, prevede la partenza all’altezza della Banca d’Italia, giro del “paleto” nei pressi del Rio di San Polo e ritorno verso Rialto.

Il corteo delle barche sociali accompagnerà le befane finaliste sul campo di regata e trasporterà la calza gigante, simbolo dell’evento, che sarà di seguito appesa al Ponte di Rialto. Sulla Riva del Vin le "Pink Lioness in Venice" dispenseranno cioccolata calda, tè, vin brulè, caramelle e dolcetti a grandi e piccini.

Gli sfidanti della 41ma edizione: Gianni Colombo – Timbro (Befana in carica); Riccardo Romanelli – San Vio; Sandro Inchiostro – Saccarosio; Francesco Guerra – Malaga; Roberto Palmarin – Principe; Francesco Casellati – Duca (riserva).

Programma:

8.30 Vestizione delle Befane presso la sede di RSC Bucintoro ai Magazzini del Sale alle Zattere.

9.30 Partenza del corteo acqueo delle barche sociali che accompagnano le cinque maranteghe contendenti a bordo delle loro mascarete coa scoa sul campo di regata in Canal Grande.

10.30 Arrivo del corteo a Rialto, con intrattenimento musicale ed esposizione della calza gigante, giocoso simbolo dell'evento.

10.45 Presentazione al pubblico delle maranteghe e sorteggio dei numeri d'acqua.

11.00 Partenza della Regata nelle acque prospicienti la Banca d'Italia verso Sant'Angelo con giro del 'paletto' (boa volante o imbarcazione) nei pressi del Rio di San Polo e ritorno verso Rialto.

11.15 Arrivo sotto la volta del Ponte di Rialto.

11.30 Incoronazione della “BEFANA 2019” e premiazioni