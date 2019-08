Concerto al tramonto di Remo Anzovino a Punta Capalonga, Bibione

Sabato 24 agosto (ore 19.30) lo scenario di Punta Capalonga a Bibione, al confine tra il mare e la laguna, ospiterà uno straordinario concerto al tramonto per far scoprire questo strepitoso patrimonio naturalistico e far vivere al pubblico un'esperienza unica ed esclusiva (ingresso gratuito, accesso per il pubblico dalla spiaggia dallo stabilimento balneare Seven).

Il protagonista è il compositore e pianista Remo Anzovino, considerato fra gli esponenti più affermati, innovativi ed eclettici della musica strumentale contemporanea, che sta vivendo una strepitosa ascesa a livello nazionale e internazionale e che ritorna, finalmente, dal vivo nel Veneto orientale a più di tre anni dalla sua ultima esibizione.

Dopo il successo dell’ultimo album di inediti Nocturne (registrato tra Tokyo, Londra, Parigi e New York e pubblicato da Sony Classical) che lo ha iniziato a far conoscere anche oltre i confini nazionali, lo scorso febbraio è arrivato il Nastro D’Argento 2019 per le colonne sonore originali dei film “Hitler contro Picasso e gli altri”, “Van Gogh tra il grano e il cielo” e “Le Ninfee di Monet” – per la serie di grande successo “La Grande Arte al Cinema” di Nexo Digital. A maggio Anzovino è stato scelto da Pianocity tra gli Ambassador del più importante festival nazionale dedicato al pianoforte e poi è volato in Giappone per i suoi primi due concerti (a Tokyo all’Auditorium Agnelli e a Osaka all’International House), rivelatisi un successo senza precedenti per un musicista italiano della sua generazione.

Inserito nell’ambito di “Bibione Live 2019”, il Concerto all’Tramonto con Remo Anzovino è organizzato da VignaPR srl in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e il Camping Capalonga.