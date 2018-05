I "progetti d'acqua" di Renzo Piano in mostra a Venezia al Magazzino del Sale

La Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, presieduta da Alfredo Bianchini, presenta Renzo Piano. Progetti d’acqua, a cura di Fabrizio Gazzarri. L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 23 maggio 2018 nel Magazzino del Sale (Zattere 266) a Venezia.

Sedici progetti

Sedici progetti di Renzo Piano, da lui stesso selezionati, raccontano altrettante architetture accomunate dal rapporto con l’elemento acqua. Grazie al lavoro di “messa in scena”, progettato e realizzato da Studio Azzurro, il visitatore ha la possibilità di immergersi in un ambiente visivo e sonoro, un vero e proprio viaggio nelle architetture di Renzo Piano.

Otto grandi schermi

Le navette del Magazzino del Sale che negli anni hanno trasportato le grandi tele di Emilio Vedova, sorreggono ora otto grandi schermi sottilissimi. Il percorso inizia dal progetto realizzato per Prometeo di Luigi Nono nella chiesa di San Lorenzo a Venezia nel 1984, al quale Emilio Vedova collaborò per i rapporti luce spazio.

Decennale

Da Venezia il viaggio continua in altri luoghi, come Atene, Oslo, Londra, Genova, Parigi, New York per concludersi di nuovo a Venezia alla Fondazione Vedova. La Fondazione Emilio e Annabianca Vedova presenta Renzo Piano. Progetti d’acqua nell’occasione del decennale dei lavori al Magazzino del Sale, realizzati col generoso e prezioso progetto di Renzo Piano nel 2008, poco tempo dopo la scomparsa dell’amico Emilio.