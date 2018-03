L'inchiesta Bloody Money a Marghera: i reporter di Fanpage al Rivolta il 9 marzo

I giornalisti che hanno aperto il caso Bloody Money, l'inchiesta di Fanpage.it partita dalla Campania, arrivano al centro sociale Rivolta di Marghera per un incontro aperto al pubblico: saranno presenti Sacha Biazzo e Antonio Musella, reporter di Fanpage, assieme al presidente della Municipalità Gianfranco Bettin. Appuntamento venerdì 9 marzo dalle 18.30.

L'inchiesta è giunta a Porto Marghera seguendo l'intreccio tra camorra, politica ed imprenditoria legato agli appalti e allo smaltimento di rifiuti. Un intreccio che dalla terra dei fuochi porta fino alla nostra regione, dove, secondo molti, l'infiltrazione mafiosa legata al business dei rifiuti è una realtà. Da più parti politiche è stato evidenziato come in questi anni si sia rischiato di vedere trasformate le ex aree industriali dismesse in discariche di rifiuti nocivi provenienti da tutto il Paese.

"L' inchiesta di Fanpage ci restituisce una fotografia ancora più inquietante - spiegano dal centro Rivolta - in cui la camorra entra direttamente in progetti ed imprese apparentemente leciti attorno a cui si muovono personaggi ed imprenditori senza scrupoli. In un momento in cui su Porto Marghera si stanno concentrando enormi interessi economici e progetti speculativi, è ora di aprire un dibattito che coinvolga tutta la città sul suo futuro".