Martedì 2 aprile "Rewind – Omaggio a Café Müller" al teatro Ca' Foscari. In scena, insieme a una consolle con microfono, un computer portatile, due amplificatori, delle sedie e una giovane danzatrice, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini raccontano allo spettatore il capolavoro Café Müller (1978) rendendo omaggio alla sua creatrice, la danzatrice e coreografa Pina Bausch.

Daria e Antonio non hanno visto Café Müller a teatro, ma durante il loro percorso artistico si sono dovuti inevitabilmente confrontare con questo classico del repertorio del Tanztheater e con il mito che ha alimentato anche in Italia. Creato a distanza di trent’anni da Café Müller, e riproposto oggi a dieci anni dalla scomparsa di Pina Bausch, Rewind. Omaggio a Café Müller di Pina Bausch (2008) è un esempio di come sul filo della memoria, che trasforma, confonde e cancella, si trovino spunti per una riflessione sull’attesa, sull’archivio dei ricordi individuali e collettivi e sulle immagini che sopravvivono al tempo moltiplicate infinite volte in rete.

Si segnala inoltre martedì 2 aprile (10.30-12) Ereditare Café Müller - lezione aperta al pubblico di Susanne Franco e Gaia Clotilde Chernetich, Corso di laurea magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici dell’Università Ca’ Foscari, presso il Polo didattico San Basilio, aula 0F.

Prenotazione scrivendo a: prenota.teatrocf@unive.it