RiVEmo: cibo e artigianato per ripartire da una Venezia sostenibile

La città di Venezia ha subìto, forse più di tutte le altre città, un periodo di grande sofferenza e privazioni, partendo dal dramma dell'acqua alta, che l'ha colpita il 12 novembre, fino ad arrivare all'emergenza sanitaria in corso, che ha messo in ginocchio molte famiglie e l'economia della città.

Tutta la comunità veneziana, gli artigiani e gli amici della Serenissima, hanno deciso di unirsi e reagire, cercando di trarre da questi momenti di sofferenza un'occasione per recuperare al meglio i valori fondamentali. Con queste premesse è nata l'idea di RiVEmo, un evento che si terrà sotto le logge del Rialto Mercato, centro nevralgico dell’artigianato veneziano, dal 12 al 14 settembre 2020: tre giornate dense di attività, con l'obiettivo di dare una nuova vita alla città di Venezia attraverso il cibo, l'artigianato e la convivialità, riunendo artigiani, cittadini, chef locali e stellati, dimostrando che unendo le forze si può creare un momento di aggregazione e fusione di talenti, esperienze e tradizioni.

Su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è attiva la raccolta fondi destinata alla realizzazione dell'evento: i fondi saranno usati per il noleggio delle attrezzature, per garantire lo svolgimento delle attività ma anche per ospitare i numerosi talenti che arricchiranno le giornate. Saranno presenti Chef locali e stellati come Samuele Silvestri del Ristorante Riviera e Masahiro Homma del Ristorante Zanze XVI e tre dei protagonisti della 9° edizione di MasterChef, Giulia Busato, Marisa Maffeo e Davide Tonetti. Per tutti coloro che decideranno di contribuire con una donazione, sono previste delle ricompense, scelte tra i prodotti degli artigiani che hanno partecipato alla manifestazione, come gioielli, stampe della città, workshop fotografici o un tour fotografico professionale: una parte delle donazioni sarà devoluta agli artigiani di Venezia