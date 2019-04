Robert Lippok live al teatrino di palazzo Grassi

Sabato 6 aprile, alle ore 19, il Teatrino di Palazzo Grassi presenta un nuovo appuntamento con la quarta edizione di Nørdic Frames, il festival dedicato all'esplorazione delle sonorità sperimentali elettroniche e contemporary, della scena nordica e tedesca. Dopo Frank Bretschneider (30 marzo 2019), a esibirsi sul palco del Teatrino è Robert Lippok, uno dei principali e più influenti protagonisti del panorama elettronico berlinese, con il suo ultimo disco Applied Autonomy.

Musicista, artista audiovisivo d’avanguardia, stage director, Robert Lippok porta in scena live che mixano tecnologia ed estetica, composizione e improvvisazione o - come dice lo stesso Lippok - “autonomia applicata”. Il terzo e ultimo album Applied Autonomy rientra nei canoni raster: ticchettii, battiti e suoni sintetici, organizzati come meccanismi di un orologio, per un’atmosfera sonora che mischia industrial e glitch.

Nørdic Frames, organizzato da Veneto Jazz, è un festival dedicato alla scena sperimentale nordica e nel corso degli anni ha esplorato gli esiti più all’avanguardia della produzione nordeuropea, portando sul palco il meglio della sperimentazione elettronica, tra straordinari live audio e video e live set di artisti emergenti della scena internazionale.