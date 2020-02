I Rock The Piano Duo live all'Hard Rock Cafè

Solo voce e pianoforte per un pieno di rock, punk, grunge e pop. Venerdì 7 febbraio, alle ore 21.00, in occasione del Friday Night, il consueto appuntamento in musica del venerdì sera targato Hard Rock Cafe Venezia, potenziato dalla collaborazione con Home Festival, il Cafe di Bacino Orseolo vedrà trionfare la musica dell’emergente dei Rock The Piano Duo. Sul palco del Cafe del Rock un esperimento originale, un live di pura ed energica melodia solo piano e voce che consentirà ai fan di ascoltare in chiave inedita brani che hanno fatto la storia del rock, punk, grunge e pop. Paolo Mariotto e Serena Pacino, con la sola forza della voce e l’emozione del piano, reinterpreteranno i grandi successi delle leggende della musica dai Soundgarden, Nirvana, Ramones, Misfits, Sistem Of A Down, NOFX, Bad Religion, Social Distortion, Linkin Park, a Bob Marley, passando per le Hole, Blondie, Pink, Lady Gaga e John Legend.

Dalle ore 22 alle ore 24, gli ospiti al locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.

Hard Rock Cafe Venezia è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 24.