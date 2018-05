Ramones, Guns N' Roses, AC/DC: i successi hard rock mixati in Bacino Orseolo

Rock & Harley sarà il connubio del prossimo singolare Friday Night Live in Bacino Orseolo. Hard Rock Cafe Venezia e Home Festival Treviso, in collaborazione con Harley-Davidson-Treviso e Treviso Chapter, danno appuntamento, venerdì 4 maggio 2018 alle 21.30, ai fan delle due ruote di Milwaukee per lo special event che, per il secondo anno consecutivo, riunisce al Cafe veneziano i bikers più sfegatati nel segno della passione comune per le Harley Davidson, il food americano e la musica rock.

Il più rock dei dj

Durante la serata, Roger Ramone dall’Hard Rock Stage selezionerà e mixerà sapientemente i più grandi successi dei miti del rock più tradizionale, dai Ramones ai Guns and Roses passando per gli AC/DC. Il più rock dei dj farà scatenare gli harleysti al locale che pregusteranno così l’atmosfera dei festeggiamenti per i 115 anni del brand Harley Davidson in programma dal 5 all’8 Luglio all’Hard Rock Cafe di Praga.

Road to Home Festival

Prosegue così il lungo viaggio musicale che tutti i venerdì sera attraverso show e concerti accompagnerà i fan del Cafe di Bacino Orseolo road to Home Festival 2018.