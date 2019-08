Torna la Roll ’n Flat Beach Race: a Caorle il raduno e gara delle auto e moto d'epoca Usa

Torna la Roll ’n Flat Beach Race, raduno d’auto e moto d’epoca americane in stile hot rod e custom. Una rievocazione con gara su spiaggia di auto e moto d’epoca americane arrivata alla 7a edizione che si svolge a Caorle il 6 e 7 settembre 2019.

Denominata Evocation Race, si caratterizza per la spettacolarità di auto e moto d’epoca customizzate, l’internazionalità (vanta 300 equipaggi provenienti da 13 nazioni), l’originalità (l’evento si svolge interamente in riva al mare a Falconera nella spiaggia di Levante di Caorle).

È organizzata per il settimo anno consecutivo dai Rodder dell’associazione Italian Hot Rodders che hanno selezionato auto e moto di grande fascino. Il presidente Luca De Franceschi, su questa edizione: “Siamo soddisfatti non solo per il sold out degli equipaggi iscritti, ma anche perché arriveranno da ogni parte d’Europa auto d’epoca veramente rare, difficili da vedere in Italia, di grande valore sia storico che economico. Ci gratifica e ci carica di entusiasmo essere riconosciuti dai Racer internazionali, come un evento straordinario in Sud Europa, per l’ambientazione della spiaggia di Caorle, la serietà organizzativa e la calorosa ed amichevole accoglienza, fatta di tanti servizi per quelli che consideriamo nostri graditi ospiti.” La partecipazione non è limitata alle sole vetture ante guerra ma viene svolta un’attenta selezione dagli organizzatori: infatti tutte le parti devono essere coerenti e perfettamente conservate, niente soluzioni moderne nascoste sotto un vestito d’epoca. Ricordiamo che da regolamento possono partecipare solo auto americane pre’ 60 (Ford, Chevrolet, Cadillac, Dodge, Mercury…), con meccanica full americana pre ’80; Hot Rods, Custom Cars. Motorcycles pre ’65; originali e Cafe Racers.

La gara: ottavo di miglio Bandiera a scacchi. Sprint, emozioni, spettacolo, adrenalina. Il fulcro della manifestazione è la gara sull’ottavo di miglio. Sulla pista di sabbia, due vetture d’epoca in due corsie separate, si lanciano per arrivare per primi dopo 201 metri, l’ottavo di miglio. Il pubblico assiste alle sfide direttamente dal percorso, dallo start fino all’arrivo.

Beach Parking: È l’area espositiva delle auto e moto d’epoca che stanno in bella mostra per essere ammirate dal pubblico. È possibile fare fotografie e chiedere ai proprietari dei veicoli caratteristiche tecniche e meccaniche.

Roll ’n Flat Beach Camp - Hospitality: L’ospitalità è garantita da un ricco e diversificato servizio food & beverage per accogliere e soddisfare il numeroso pubblico di giovani, turisti, appassionati e curiosi. All’insegna della gastronomia italiana, food truck con frittura di pesce, panini gourmet, carni allo spiedo, pizze e kebab veneto accompagnati da birra e bollicine. Per l’aperitivo originali cocktail, proposti dal bartender Elio Serra, realizzati con prodotti della gamma Nardini e Roby Marton. Tutti i servizi saranno in funzione dalle 9 alle 24.