Ron omaggia Lucio Dalla al Teatro Toniolo

Nell’anno del suo 75esimo compleanno, Ron porta in teatro l’omaggio all’amico Lucio Dalla, a cui è stato legato da un lungo sodalizio artistico. Il concerto sarà l’occasione per celebrare, a sei anni dalla scomparsa, il talento di uno dei maggiori fenomeni musicali dell’Italia contemporanea, capace di farsi ricordare per sempre dai fan e dal panorama musicale e artistico del nostro Paese.

Oltre al brano Almeno pensami presentato a Sanremo 2018, proporrà molti successi intramontabili di Dalla, tra cui Tu non mi basti mai, Canzone e Attenti al lupo, Anima, Anna e Marco, Futura, Henna e altri celebri brani del cantautore bolognese, rivisti e riarrangiati con sonorità vicine al mondo Ron, senza snaturarne l’originale bellezza. Nel corso del concerto, inoltre, Ron ripercorrerà i mille volti della carriera di Lucio Dalla, svelando aneddoti e storie inconsuete legate alla vita del cantautore in uno spettacolo ricco di emozioni.