Gli attori della web serie "Rugagiuffa" a Nave de Vero: ultima puntata in anteprima

Gli attori della web serie veneziana Rugagiuffa saranno i protagonisti di venerdì 12 gennaio 2018 a Nave de Vero. La "piazza" che per l’occasione si trasformerà in un luogo di festa per regalare a tutti due spettacoli davvero speciali e trascorrere così i primi giorni dell’anno nuovo in un’atmosfera unica.

I protagonisti

I protagonisti sono un gruppo di giovani amici che, con l’idea di mostrare "la vera Venezia e i veri veneziani", hanno realizzato una web serie unica ed originale. Gli episodi, uno più esilarante dell’altro, raccontano le avventure di quattro studenti che abitano in Ruga Giuffa e che vivono in una Venezia che è tutt’altro che quella classica da cartolina. I protagonisti sono Mala (Nicolò Vianello), Lorenz (Lorenzo Pagan), Pala (Marco Paladini), Francesca (Francesca Zanotti) e Alessandra Quattrini, l’unica attrice. Gli altri sono ragazzi che hanno studiato archeologia, informatica, ebraico e biologia, ma che hanno in iniziato per gioco a fare mini video sui veneziani doc. La sceneggiatura è del regista Silvio Franceschet, ma durante le riprese gran parte va all’improvvisazione.