A Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco: tra stand, gastronomia, musica, balli e sport

Stand, concerti, balli e tornei. Tornano a Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco, in programma dal 13 aprile all'1 maggio 2018. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Palacubo Maggiore, con locali riscaldati.

Spazio per i bambini

Durante le varie serate sarà possibile gustare la tipica cucina veneta, bere vini locali e ballare su una nuova pista. Per i più piccoli, inoltre, spazio per il Luna Park. Disponibile in loco un ampio parcheggio.

Il programma