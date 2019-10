Sagra del Rosario di Noale al via, tutte le novità

La Sagra del Rosario di Noale cambia format. Meno giorni, attività concentrate nelle piazze e tante proposte per bambini e famiglie, musica e serate per i giovani.

Il programma

Si parte venerdì 4 ottobre con l’apertura del luna park che sarà disposto tra piazza Castello e i giardini di via Vecellio e una serata sotto lo stand allestito nei giardini Beggio con vista sulla rocca, dedicata ai più giovani, con musica, wurstel e birra a cura di Lighthouse Pub. Sabato lo stand ospiterà alle 12.30 il pranzo sociale degli anziani (in collaborazione con l’associazione pensionati, la scuola professionale Enaip e macelleria Trevisan). Alla sera, sempre a cura di Lighthouse pub, musica per i giovani con stinco e birra. Domenica e lunedì la cucina sarà affidata alla Cantina di Noale che proporrà i piatti della tradizione come trippa, e fegato alla veneziana e altri prodotti locali. L’intrattenimento musicale sarà affidato sabato a Checco, Marilisa Maniero e Marco Negri e domenica alla voce di Nicola Congiu.

Mercatini e sapori

La Pro Loco, per l’occasione, ha promosso un mercatino della creatività dalle 10 alle 19 di sabato, lungo spalti sud, e di domenica in piazza XX Settembre dove sarà allestito anche un mercatino dei sapori (a cura di ConfCommercio). Domenica ci sarà un momento musicale in Rocca per ricordare Alberto Zanon, il giovane musicista noalese che quest’anno avrebbe compiuto 40 anni: alle 16.30 sarà la tribute band “La mente di Tetsuya Cartoons” a rendergli omaggio.

Cinque giorni di festa

Non mancherà il momento di festa per i tanti sportivi affiliati alle società noalesi: appuntamento in Rocca lunedì 7, giorno del patrono, alle 17.30. Martedì 8 ottobre le attrazioni del luna park promuovono la Festa del bambino. Durante la sagra sarà possibile visitare la mostra sulla Grande guerra allestita in palazzo della Loggia dal Circolo filatelico numismatico di Noale (sabato 5 dalle 9 alle 13 speciale annullo filatelico), il “Piccolo Museo della Civiltà Contadina” e il “M.E.E.T. Multimedial Exciting Experienxe in the Tower” presso la Torre dell’Orologio Domenica dalle 15 alle

19, e la mostra in torre delle campane “Dani Mil Reflection”. Sempre Domenica 6 ottobre, alle 16, è in programma un itinerario alla scoperta della collezione civica di Egisto Lancerotto. Infine dal 4 al 7 ottobre, nei locali di Contrada del Gatto civico 3, sarà aperta la Bottega artistica a cura di Attiva-Mente laboratorio organizzato dall’associazione Genitori de La Nostra famiglia.