Tutto pronto per la 53° sagra di San Vigilio a Zelarino: stand, musica, luna park e fuochi

Tutto pronto per la 53. edizione della Sagra di San Vigilio a Zelarino, tra stand gastronomici con piatti tradizionali, intrattenimenti con orchestre di liscio e tribute band, mostre, tornei di carte, luna park per grandi e piccini e nella serata di chiusura un imperdibile spettacolo pirotecnico. L'appuntamento è dal 14 al 24 giugno 2019.

La sagra

La sagra patronale continuerà all'insegna dello scorso anno, sia in cucina e nell'assetto dei capannoni per una nuova logistica. Resta fermo l'impegno ad offrire piatti come gnocchi fatti in casa, piatti di pesce e contorni a non finire, piatti di pasta con vasta scelta di sughi e ragù, le favolose mozzarelle in carrozza, e tanti altri piatti di carne, affettati o formaggi.

Gastronomia e divertimento

Arricchiranno la festa la paninoteca, ricca di snack e toast per tutti i gusti, aperitivi e ampia scelta di birre, il bar per un buon caffè e altre bevande, la fantastica pesca di beneficenza con premi per tutti, mostre ed esposizioni curate dai collaboratori per tutto il periodo dei festeggiamenti, concorsi come le torte della tradizione, composizione floreale, burraco, scacchi e altro ancora.

Programma