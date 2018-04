Tutte le sagre e le fiere di Venezia e provincia

Sarà una primavera all'insegna delle sagre, delle fiere e delle feste e tradizioni popolari quella di Venezia e provincia. Dai un'occhiata qui sotto a tutti gli appuntamenti in programma, in costante aggiornamento.

Torna a San Donà di Piave il cibo di strada. L'appuntamento con il nuovo appuntamento del Mangia Street Food Festival sarà con la Festa di Primavera, dal 20 al 22 aprile 2018 in Piazza Indipendenza ( DETTAGLI ).

Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 torna con la sesta edizione e tantissime novità Venyl, la fiera del disco di Venezia al centro sociale Rivolta di Marghera ( DETTAGLI ).

Il 21, 22 e 25 aprile 2018 a San Donà di Piave ritorna per il quinto anno consecutivo "Centopassioni", una manifestazione dedicata all’artigianato autoprodotto, agli hobby e alle passioni, con produzioni originali rigorosamente fatte a mano ( DETTAGLI ).

Mostra mercato di fiori, piante ornamentali e officinali, aziende agrituristiche e agricole, prodotti e sapori tipici. Mostra auto e moto ed attrezzature per giardino ( DETTAGLI ).

Torna la sagra di Valcasoni, l'appuntamento dal 6 al 22 aprile 2018. Numerosi eventi, tra concerti, balli, raduni ed esibizioni. Serate a tema e tanti appuntamenti per divertirsi insieme (DETTAGLI).

Torna lunedì 30 aprile e marredì 1 maggio 2018 la tradizionale Festa dea Sparasea di Cavallino. Giunta alla 48esima edizione, come ogni anno spazio, oltre all'asparago verde, anche a musica e divertimento. Ecco il programma completo ( DETTAGLI ).

Stand, concerti, balli e tornei. Tornano a Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco, in programma dal 13 aprile all'1 maggio 2018. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Palacubo Maggiore, con locali riscaldati ( DETTAGLI ).

Torna il Summer Park Salzano, edizione 2018. Nell'area Brolo, in via Marconi, dal 4 al 10 giugno spazio a cinema all'aperto, grande musica, stand gastronomici e sport. Tutti i giorni del festival sarà possibile mangiare panini onti, pizza, piadine, frittura, patatine, gelati, snack seduti nei tavoli nell'ampia area della manifestazione (DETTAGLI).

È tra le mostre-mercato dei fiori più importanti del Veneto: un evento primaverile e una vetrina per l’intero settore florovivaistico. Non solo fiori ma anche piante di ogni tipo e attrezzature da giardino. Torna anche nel 2018, e non poteva essere diversamente, Noale in Fiore, giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. L'appuntamento è per l'8 aprile ( DETTAGLI ).

Dal 13 al 15 aprile 2018, con Primavera in festa, Jesolo si apre ad un lungo fine settimana ricco di iniziative, gusti e sapori. Orto e giardino è il tema centrale: i fiori, le piante e gli ortaggi di stagione sono i protagonisti degli allestimenti nelle aree principali del centro storico di Jesolo. La mostra delle cento erbe, l’orto per i laboratori dei bambini, l’aiuola aromatica. Una vera e propria festa di colori (DETTAGLI).