"Social street, quando l’artigianato incontra la persona"

"Venerdì 11 e lunedì 14 maggio via Caneve si chiude al traffico e si apre ai cittadini, con stand e laboratori organizzati dai commercianti della strada. L’evento “Social Street” nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Àncora, il Comune di Venezia e i commercianti di via Caneve, allo scopo di far sperimentare ai bambini e ai ragazzi la vita comunitaria a partire dal luogo in cui risiedono. Venerdì 11 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 gli artigiani di via Caneve organizzano per bambini e ragazzi, 3 percorsi laboratoriali con l’utilizzo di diversi materiali: carta, legno e pietre. Lunedì 14 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30 presso Calle Legrenzi, si terrà il laboratorio di “Tessil-art” in cui i partecipanti potranno personalizzare attraverso stencil e pennelli la propria t-shirt.



Social Street si inserisce all’interno delle iniziative di “A maggio mi affido” organizzato dal comune di Venezia per far conoscere meglio l'affido alle famiglie e nell’ambito della sessione primaverile “Dritti sui Diritti”, la manifestazione volta a sensibilizzare la comunità sui diritti dei bambini.



La partecipazione ai laboratori di Social Street è gratuita, ma i posti sono limiti (massimo 20 partecipanti per laboratorio) è necessario prenotarsi inviando una mail a: sedvenezia@ancoraservizi.info".