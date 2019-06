Al Salone Nautico i segreti e la vita a bordo del sottomarino Enrico Dandolo

La vita a bordo di un sottomarino. Al Salone Nautico di Venezia dal 18 al 23 giugno, grazie alla Fondazione Musei Civici di Venezia che ne ha portato a termine un complesso programma di recupero, sarà possibile scoprirla visitando il sottomarino Enrico Dandolo.

La storia

Dal 18 al 23 giugno 2019 in mostra il meglio della cantieristica: yacht a motore, barche tradizionali, a vela, ibride ed elettriche. Cultura del mare con un programma congressuale che affronterà argomenti di attualità nel comparto, dal design alla sostenibilità. Varato a Monfalcone nel dicembre del 1967, il sottomarino porta il nome di una unità storica che ha combattuto durante la Seconda Guerra mondiale. Entrato in disarmo nel 1996, il Dandolo ha fatto parte delle prime unità a essere state progettate e costruite nel nostro Paese per dare la caccia, durante la guerra fredda, ai potenti sottomarini nucleari. Lungo 46 metri, largo quasi 5, dotato di siluri, attualmente è ospitato in Arsenale nell'area della Marina militare e fa parte del patrimonio del Museo Storico Navale.

Risanamento

Collocato dal 2002 su uno dei due scali di alaggio e varo affacciati tra Darsena Grande e canale delle Galeazze, il Dandolo è stato risanato e riqualificato in modo da essere fruibile al pubblico in sicurezza. L'intelligente e accurato recupero dello spazio di un vicino rifugio antiaereo risalente al secondo conflitto mondiale, inoltre, ha trasformato quest'affascinante area in un vero e proprio spazio "museale" didattico. Infatti, qui sarà possibile sostare e prepararsi alla visita del sottomarino, grazie a una serie di contenuti proposti con un approccio esperienziale: testi, immagini appositamente commissionate e la possibilità di sperimentazioni pratiche e plurisensoriali. La visita all'interno del sottomarino sarà possibile, durante il Salone, ogni giorno dalle 10.30 alle 18.30. Si accederà a piccoli gruppi accompagnati da guide, con elmetto di sicurezza, e partenza ogni 15 minuti. Le persone con disabilità motoria, o con disturbi quali, ad esempio, claustrofobia o difficoltà a muoversi in spazi stretti potranno accedere alla rampa in salita dello scalo e osservarlo dall'esterno. Potranno inoltre fruire della visita allo spazio didattico nel bunker recuperato.

Laboratori

Per più giovani, e per le loro famiglie il Salone include anche l'offerta di due laboratori ludico-didattici, messi a punto dai servizi educativi Muve strettamente collegati al tema del sottomarino. Con "L'avventura dell'occhio nascosto, costruiamo un periscopio", consigliato dai 4 ai 9 anni, i bimbi realizzeranno uno degli strumenti più divertenti per chi abbia mai giocato a nascondino, e al tempo stesso capiranno alcune delle caratteristiche della navigazione subacquea. Invece nel laboratorio "Segreti sott'acqua: un sottomarino tutto per noi", suggerito dai 9 ai 13 anni, i ragazzi costruiranno un piccolo sottomarino. I laboratori sono in programma da mercoledì 19 a domenica 23 giugno alle ore 11.30, 14.15, 16, e possono ospitare fino a 25 partecipanti per ogni turno. La parte laboratoriale dell'esperienza dura dai 30 ai 45 minuti, altri 30 minuti complessivi servono per la visita al battello e al bunker.